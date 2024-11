L’événement Sève & Savoir rassemble les acteurs de l’industrie acéricole

Le Créneau acéricole a tenu récemment sa troisième assemblée générale annuelle lors de l’événement Sève & Savoir qui s’est déroulé à l’Hôtel Lévesque de Rivière-du-Loup.

L’activité a rassemblé tous les acteurs clés de l’industrie acéricole : producteurs, transformateurs, équipementiers, ainsi que des représentants des établissements d’enseignement, des centres de recherche et des conseillers en développement économique. La journée a été dédiée à la présentation des initiatives en formation dans la filière acéricole, offrant aux formateurs les outils nécessaires pour accomplir leur mission tout en favorisant les échanges et les collaborations. On y a aussi a mis en lumière des projets structurants pour l’industrie, et souligné l’importance cruciale de la formation continue dans ce secteur.

Pour un avenir innovant et collaboratif

AGRIcarrières a fait le point sur l’état actuel des formations, puis les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont présenté le Cursus de l’érable, un programme en quatre modules qui vise à sensibiliser les chefs aux possibilités culinaires de l’érable. Le Centre ACER a offert deux présentations, une première axée sur l’optimisation des infrastructures de récolte, et la seconde qui présentait un projet de communauté de pratique pour encourager le partage de connaissances entre experts. Finalement, le Club acéricole du sud du Québec a dévoilé les résultats de trois études liées au milieu acéricole.

Depuis sa création, le Créneau acéricole a réalisé plus de 100 projets en collaboration avec plus de 230 entreprises et organisations partenaires, représentant un investissement total de 7,1 millions de dollars dans l’industrie. Cette année, 3,6 millions de dollars ont été investis dans la filière, dont 1,8 million provenant directement du Créneau. « L’année écoulée a été une année de croissance et d’innovation pour le Créneau acéricole, et notre événement Sève & Savoir en est le reflet, déclare Martin Malenfant, président par intérim. Nous sommes fiers de voir l’impact de nos efforts collectifs pour le développement et le rayonnement de l’industrie acéricole, sur l’ensemble du territoire québécois. »

Source : Le Créneau acéricole