LHCS – Coors Light : Une victoire, une défaite pour Saint-Jean-Port-Joli

Un calendrier chargé de plusieurs rencontres était à l’affiche ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud – Coors Light, dont deux pour Saint-Jean-Port-Joli.

Vendredi, après deux revers à domicile, le Plastique Moore a retrouvé le chemin de la victoire en prenant la mesure du Pavage Jirico 6-1, à l’aréna de Saint-Jean-Port-Joli.

Après avoir pris les devants 2-1 en première période grâce à des filets de Pier-Rick Bissonnette et Adam Carbonneau, les visiteurs ont éclaté avec quatre buts sans réplique au 3eengagement. Samuel et Anthony Labrecque ont marqué tour à tour à 20 secondes d’intervalle, à la 9eminute de la période, Félix-Antoine Lévesque et Jérémie Fournier complétant ensuite la marque pour les vainqueurs. Raphaël Gervais a été le seul à percer la muraille du gardien Alexandre Gingras qui a reçu un barrage de 42 tirs.

Le dernier match du week-end, présenté à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, a été des plus serrés et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, qui avait subi la défaite la veille devant le Plastique Moore, s’est repris de belle façon en disposant de ces derniers par la marque de 2-1. Il s’agissait d’un troisième revers de suite à domicile pour Saint-Damien.

Après une première période sans buts, Hubert Pouliot a ouvert la marque pour les locaux à 19:03 de la deuxième, mais Keven Carrier a répliqué 18 secondes pour créer l’égalité. C’est un filet de Mathieu Bélanger, inscrit à 1:40 de la troisième, qui a permis au Pavage Jirico de l’emporter.

Soulignons le travail des gardiens Félix-Antoine Leblond pour le Pavage Jirico et Michaël Aubé qui ont repoussé 35 et 29 rondelles respectivement.

Source : LHCS