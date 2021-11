Une fin de semaine de deux points pour l’Everest

L’Everest débutait sa fin de semaine en complétant la série aller-retour face aux Inouks de Granby. La troupe de Bruno Guay aura eu besoin de la période de prolongation pour l’emporter 5-4 en Estrie.

C’est Alex Labbé qui a tranché le débat alors que la Côte-du-Sud bénéficiait d’un avantage numérique. Au préalable au troisième tiers, Granby avait créé l’égalité avec trois minutes à jouer au temps réglementaire.

« On était au travail en début de rencontre et, par la suite, on a arrêté d’être actifs. Après nos erreurs en zone défensive en première période, nous sommes revenus de l’arrière, précisait Bruno Guay. Ce que je retiens, c’est qu’on a juste assez bien joué pour gagner. Il faut être plus constant dans nos sorties. »

En deuxième période, les deux seuls buts sont venus en provenance de l’Everest. Zacharie Dumas et William Robitaille ont redonné l’avance à l’Everest à 4-3.

La première période fut offensive puisque cinq buts ont été réussis. La formation sud-côtoise a une fois de plus fait scintiller la lumière rouge. Alex Labbé et Mathieu Thibault avaient donné une priorité de 2-0 après six minutes de jeu. Granby a répliqué avec trois filets consécutifs en deuxième moitié de premier vingt.

Dans un rare duel défensif, l’Everest s’est incliné par la marque de 2-1, dimanche après-midi. C’est Luke Stegmann, d’un tir de la ligne bleue en avantage numérique qui a donné la victoire aux Flames de Gatineau, à mi-chemin en troisième période.

« Je ne sais pas si les joueurs pensaient que ça allait être un festival offensif, mais je donne du crédit aux Flames, a souligné l’entraîneur-chef par intérim, Bruno Guay. Ils se sont ajustés. Ils ont joué un style de jeu très très fermé. On n’a pas été capable de capitaliser et les gars ont paniqué et ils ont trop pensé à essayer l’offensive. »

La formation sud-côtoise avait enfilé le premier de la rencontre une fois de plus. Après moins de 90 secondes de jeu, Jacob Lavallée a sauté sur le disque à la mise en jeu pour déjouer Malcolm Patry.

La réplique des Flames survient 11 minutes plus tard en avantage numérique. Un drôle de bond dans l’enclave permet à Jonathan Presseau-Pieschke d’inscrire son premier filet en carrière.

En période médiane, les deux équipes s’offrent quelques chances de marquer, mais sont incapables d’en profiter. En fin de troisième période, la Côte-du-Sud a tenté de créer l’égalité, mais sans succès.

« On n’a pas suivi le plan de match, reconnait l’homme de 51 ans. On savait qu’ils nous attendaient à cinq en zone neutre, mais il faut sortir à cinq de notre zone avec de la vitesse, mais on l’a vu juste en troisième période. »

Dans la défaite, Jonathan Labrie a bloqué 29 des 31 lancers qu’il a reçus.

L’Everest reprendra l’action ce vendredi 5 novembre, alors que les Shamrocks du West Island seront en visite à l’aréna de Montmagny. La rencontre débutera à 19 h 45.