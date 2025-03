LHCS : des demi-finales à égalité

Une nouvelle étape s’amorçait le week-end du 7 mars dans la Ligue de hockey Côte-Sud avec le lancement, au cours du week-end, des séries demi-finales 4 de 7, opposant le Plastiques Moore de Saint-Damien aux Mercenaires de Lotbinière, d’une part, ainsi que le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, de l’autre.

Après deux rencontres, Plastiques Moore et Mercenaires sont à égalité, chaque équipe ayant gagné sur la glace adverse. Même chose pour la série opposant le Pavage Jirico et le Giovannina, les deux formations l’ayant emporté à domicile.

La prolongation sourit au Pavage Jirico…

La série demi-finale opposant le Giovannina de Sainte-Marie au Pavage Jirico s’amorçait vendredi soir au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Dans un match des plus serré dominé 44-40 au chapitre des tirs au but par le Pavage Jirico, la formation locale a pris les devants 1-0 dans sa série en prenant la mesure des Mariverains par la marque de 5-4 en prolongation.

Charles Bêty a donné l’avance aux visiteurs tôt en première, Édouard Ouellet égalant la marque lors d’un avantage numérique sur une passe de Julien Hébert à 11:54.

Justin Gosselin a redonné les devants au Giovannina en supériorité numérique à 4:50 au début de la deuxième, les locaux prenant ensuite les devants avec deux buts sans réplique : Nicolas Lamarre a égalé la marque à 6:32, Nicolas Egan Dionne propulsant les siens en avant en fin d’engagement, à 17:32.

La troisième a appartenu au Giovannina qui a marqué à deux reprises contre une seule pour le Pavage Jirico. Christophe Nadeau a tout égalé la marque 3-3 avec son 4e des séries à 2:55 et la marque est restée inchangée jusqu’à la 16e minute de jeu alors que Nicolas Lamarre, avec son deuxième de la partie, donnait les devants aux siens à 16:07. La réplique du Giovannina n’a pas tardé puisqu’à 17: 40, William Dumont ramenait les deux équipes à égalité avec son 3e des actuelles séries, forçant ainsi la tenue d’une période supplémentaire qui, bien que dominée 10-6 au chapitre des tirs au but par le Giovannina, s’est terminée à l’avantage du Pavage Jirico lorsque Nicolas Egan Dionne, avec son deuxième de la partie, donnait la victoire aux siens à 13:35.

… puis le Giovannina égalise à domicile

Le Pavage Jirico et le Giovannina se retrouvaient sur la glace du Centre Caztel de Sainte-Marie dimanche en fin d’après-midi pour la rencontre no 2 de cette série 4 de 7 et cette fois, le Giovannina s’est imposé par la marque de 5-1, créant ainsi l’égalité 1-1 dans leur face-à-face devant les représentants de la Côte-du-Sud. Meilleur des siens avec deux buts et une aide, Samuel Landry a ouvert la marque à 13:11 en première, Zacharie Dumas assurant la réplique lors d’un désavantage numérique à 18:10, lors d’une échappée à deux contre un.

Les Mariverains ont pris le contrôle du match avec une poussée de trois buts sans réplique en deuxième, Samuel Landry sonnant la charge avec ce qui allait devenir le but de la victoire à 3:34. Soixante-deux plus tard, Anthony Dumopnt creusait l’écart assisté de Nicolas Létourneau et Charles Bêty, Olivier Beaulieu assommant les visiteurs en marquant le 4e but du Giovannina, son premier des séries à 18:35. Félix-Antoine Chabot a concrétisé la victoire des Beaucerons avec son 3e des séries à 15:53, scellant une excellente performance des Mariverains qui ont dominé 31-19 au chapitre des tirs au but.

Prochains matchs

Ces deux séries 4 de 7 se poursuivront le week-end prochain alors que chaque équipe sera en action à deux reprises. Dans un premier temps, les Mercenaires de Lotbinière recevront le Plastiques Moore le vendredi 14 mars à 21 h avant de visiter les Bellechassois le lendemain, à compter de 19 h 30, à l’aréna J.E. Métivier. La série opposant le Giovannina et le Pavage Jirico reprendra le vendredi 14 mars au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli à 20 h 30, les deux équipes se retrouvant le dimanche 16 mars à 15 h au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Source : Serge Lamontagne