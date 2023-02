LHCS : Deux victoires pour Saint-Jean-Port-Joli

Il ne reste plus qu’une semaine à disputer au calendrier de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) et en vertu des matchs du dernier week-end, on assiste à une lutte à trois entre Lotbinière, Sainte-Marie-de-Beauce et Saint-Jean-Port-Joli pour le titre de champion de la saison régulière. Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a d’ailleurs remporté deux victoires durant la fin de semaine face au Décor Mercier de Montmagny.

Vendredi, la formation port-jolienne jouait à l’aréna de Montmagny. Les deux équipes se sont livré une chaude lutte, mais les visiteurs l’ont finalement emporté 5-4 en fusillade. Le lendemain au Centre Rousseau, le match ne s’est pas conclu en fusillade, contrairement à la veille, mais une fois plus à l’avantage du Pavage Jirico qui a signé un gain de 6-2.

Les matchs du week-end prochain seront déterminants pour le classement final du calendrier régulier et, par conséquent, les affrontements du premier tour éliminatoire. En tête, on retrouve actuellement Lotbinière et Sainte-Marie-de-Beauce qui ont 28 points en 19 parties, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui a toutefois un match en main. Saint-Jean-Port-Joli talonne les deux équipes de têtes avec 27 points en 18 rencontres et pourrait toujours prétendre au championnat.

Source : LHCS