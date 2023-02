Une délégation de 128 athlètes aux Jeux du Québec

La région de l’Est-du-Québec sera représentée par une délégation de 128 athlètes lors de la 56e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra du 3 au 11 mars à Rivière-du-Loup. De ce nombre, 105 sont en provenance du Bas-Saint-Laurent, et 23 de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Toutes les MRC de la région sont représentées sur la délégation régionale.

La région de l’Est sera représentée dans 16 disciplines réparties sur deux blocs de compétition. Au premier bloc, les athlètes de l’Est-du-Québec compétitionneront en curling féminin, escrime, gymnastique, haltérophilie, hockey féminin, patinage artistique, patinage de vitesse et taekwondo. Lors du deuxième bloc, ce sera au tour des athlètes en badminton, boxe, curling masculin, hockey masculin, judo, natation artistique, ski de fond et tennis de table de défendre nos couleurs. La région est absente dans quatre disciplines soit : basketball en fauteuil roulant, plongeon, ringuette et trampoline.

Pour bien encadrer cette délégation aux plans technique et humain, Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent a mis sur pied une mission de 15 personnes à laquelle se greffera une équipe de 41 entraîneurs et accompagnateurs. Quatre employés du Comité organisateur de la prochaine Finale qui se tiendra à Rimouski feront partie de l’équipe de mission et en profiteront pour faire de l’observation en vue de la prochaine Finale qui se déroulera de nouveau dans la région en juillet prochain. La mission pourra également compter sur l’expertise de quatre employées de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent en plus de la chef de délégation.

Troisième report

Après des reports en 2021 et en 2022, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec de Rivière-du-Loup est fin prêt à recevoir la jeunesse sportive québécoise. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la région de l’Est-du-Québec recevra, enfin, les 18 autres régions. La région sera hébergée au Collège Notre-Dame alors que le site d’alimentation ainsi que le Village des athlètes seront à l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Il y aura beaucoup d’action à proximité et la grande majorité des athlètes seront en transport actif pour se rendre sur leur site de compétition.

Pour la première fois depuis l’hiver 2001, les athlètes de l’Est-du-Québec auront la chance de performer à la maison devant parents et amis. Josée Longchamps, la chef de délégation, invite la population locale à se rendre sur les différents sites de compétition pour encourager nos athlètes.

La région de l’Est-du-Québec sera très active sur les médias sociaux et via son site Internet le www.estduquebec.com. Sur le site, il sera possible d’obtenir les résultats, les dernières nouvelles et des photos.

Source : Jeux du Québec – Région Est-du-Québec