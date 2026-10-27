LHCS : Le Pavage Jirico poursuit sa lancée

Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a poursuivi son excellent début de saison en signant une victoire de 8-5 contre les Éperviers de Saint-Charles, tandis que le Décor Mercier de Montmagny a subi un revers de 8-6 face à l’Élite de Saint-Gilles. Les rencontres ont été disputées le vendredi 23 octobre dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS).

Au terme de cette fin de semaine particulièrement offensive, le Giovannina de Sainte-Marie demeure la seule formation invaincue du circuit, avec trois victoires en autant de sorties. Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Gilles suivent de près avec trois gains chacun.

Du côté des statistiques individuelles, Louis Nadeau de Sainte-Marie et Justin Bernier de Montmagny se partagent le premier rang des pointeurs avec dix points chacun.

Le Pavage Jirico fait parler son attaque

À domicile, tirant de l’arrière 2-0 en première période, les Port-Joliens ont rapidement renversé la vapeur grâce à trois buts consécutifs, dont deux de Julien Hébert.

Malgré une tentative de remontée des visiteurs en deuxième période, les locaux ont repris le contrôle de la rencontre, notamment grâce à Édouard Ouellet, auteur de deux filets. Avec cette troisième victoire en quatre matchs, le Pavage Jirico demeure parmi les équipes de tête du circuit.

Le Décor Mercier

Le Décor Mercier de Montmagny a livré une chaude lutte à l’Élite de Saint-Gilles, mais s’est finalement incliné 8-6 devant 275 spectateurs. Vincent Ouellet-Landry s’est particulièrement illustré avec trois buts, dont deux inscrits dans les huit premières minutes de jeu.

Malgré cette entrée en matière prometteuse, les locaux ont répliqué pour prendre les devants avant que les Magnymontois ne créent l’égalité 6-6 en deuxième période. Mathieu Blanchet a toutefois tranché le débat avec les deux derniers buts de la rencontre. Le Décor Mercier demeure ainsi à la recherche d’une première victoire cette saison, avec une fiche de quatre défaites, dont une en fusillade.

Quatre rencontres au programme

L’action reprendra le vendredi 30 octobre avec quatre affrontements dans la LHCS. Le Décor Mercier de Montmagny tentera de renouer avec la victoire en rendant visite aux Hunters de Saint-Prosper dès 20 h 30. À 20 h 45, le Plastiques Moore de Saint-Damien sera de passage à Saint-Charles, tandis que l’Élite de Saint-Gilles croisera le fer avec le Giovannina de Sainte-Marie, toujours invaincu.

Enfin, à compter de 21 h, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli cherchera à poursuivre sur sa lancée en affrontant le Familiprix à Saint-Joseph.