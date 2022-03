L’histoire d’un héros autochtone à la SALLE André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière et Hydro-Québec convient à la pièce de théâtre Mononk Jules de Jocelyn Sioui, le mercredi 30 mars à 20 h.

Il existe dans chaque famille des histoires qui laissent des traces pour des générations. Des micros mythes qui ne sortent pas de la microcellule familiale. Qu’on entretient un peu comme… comme le feu d’un poêle à combustion lente : une bûche de temps en temps.

Mononk Jules reconstitue le parcours de Jules Sioui, un Wendat qui a bousculé l’histoire canadienne avant de sombrer dans un énorme trou de mémoire familial et historique.

Jocelyn Sioui s’est donné comme mission de creuser des trous dans la ligne du temps afin de faire ressortir des morceaux de l’histoire des Premières Nations et d’utiliser leurs récits pour tenter de réduire le fossé qui nous sépare dans le but qu’on puisse se reconnaître, enfin. Comédien, dramaturge et marionnettiste, Jocelyn Sioui tire ici sur les petits et grands fils de l’histoire de cet énigmatique grand-oncle, héros autochtone du 20e siècle.

Le Trésor

Aussi, pour un jeune public entre 4 et 10 ans, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon de La Pocatière et Hydro-Québec présenteront Le Trésor, spectacle multidisciplinaire, le dimanche 3 avril à 16 h.

Un jour de pluie, deux enfants, un frère, une sœur et leur chat Piano, sont confinés à la maison, le nez collé aux fenêtres. L’ennui cède rapidement la place à la créativité qui se déploie comme par magie devant les yeux des spectateurs.

Inspiré d’un profond attachement pour le spectacle musical, le regretté Pierre-Paul Savoie a puisé dans le répertoire de la chanson québécoise pour créer Le Trésor, sa dernière création multidisciplinaire. Les chansons de Vigneault, Léveillée et Leclerc s’arriment à celles composées par Alexandre Désilet, Alexis Dumais et Lise Vaillancourt (paroles) pour fixer le canevas d’une chorégraphie, qui oscille entre fougue et poésie, entre douceur et tonicité. Les illustrations de Richard Morin transposées dans l’espace scénique qu’il a créé s’animent dans un mouvement enchanteur.

