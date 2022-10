L’histoire d’un soldat de la révolution américaine originaire de La Pocatière racontée

Un maître charpentier de Sainte-Anne-du-Sud (La Pocatière), espion et soldat de la révolution américaine ? Qui aurait cru ! Pourtant, tel est le destin de Clément Gosselin, aujourd’hui raconté dans le plus récent cahier d’histoire de Gaston Deschênes, historien et auteur originaire de Saint-Jean-Port-Joli.

L’histoire québécoise et canadienne ayant emprunté un autre sentier, Clément Gosselin demeure assez méconnu à ce jour, de reconnaître l’historien. Pourtant, certaines choses permettent d’honorer sa mémoire, notamment une plaque dévoilée le 18 juin dernier dans son village natal de Sainte-Famille à l’Île d’Orléans. « On projetterait même donner son nom à une rue », ajoute-t-il.

Le personnage est pourtant fascinant en soi. À titre de charpentier, il a collaboré à la construction de plusieurs églises en Côte-du-Sud. Décoré aux États-Unis après la guerre, il s’est installé avec sa famille en bordure du lac Champlain dès 1785, après avoir multiplié les démarches pour obtenir vivres et terres dans cette région pour ses compatriotes et lui. Avec George Washington, premier président des États-Unis, il a correspondu à quelques reprises, notamment sur l’indépendance des Canadiens et des Américains, vue comme « une cause commune » par le révolutionnaire américain.