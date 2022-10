Saint-Germain réglemente les résidences en location à court terme

L’autre effet pervers est que l’accès à la propriété peut devenir difficile pour les familles — ou autres — puisque des personnes peuvent devenir propriétaires des résidences dans le but de les louer à la semaine (parfois très cher !) et font donc monter le prix de vente des maisons. Aussi, il y a peu de maisons disponibles d’emblée à Saint-Germain.

Les propriétaires autorisés qui faisaient déjà de la location à court terme ont gardé un droit acquis. Ainsi, il ne sera plus possible d’en faire pour le moment. Mais si une maison à vocation touristique est vendue et que la personne ne souhaite plus la transformer en Airbnb, une demande pourrait se faire, car une « place » se libère.