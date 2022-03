Ligue de baseball Puribec : Des administrateurs recherchés pour La Pocatière

Les gouverneurs des six équipes actives de la Ligue de baseball Puribec se sont réunis samedi dernier afin de jeter les bases de la 44e saison du circuit qui s’amorcera la fin de semaine adu 21 mai prochain.

À la conclusion de cette réunion, le président Denis Bérubé a indiqué qu’il poursuit son travail pour ramener au bercail les formations de La Pocatière et de Trois-Pistoles, toujours sans administrateurs. Des passionnés de baseball se sont manifestés et les prochaines semaines seront cruciales pour l’avenir de ces deux concessions en 2022. Ainsi, les dirigeants de la Ligue lancent l’invitation à tous les nouveaux groupes désireux de prendre la relève des anciennes administrations de La Pocatière et de Trois-Pistoles, à se manifester au plus tard le dimanche 6 mars. « Présentement, nous avons toujours espoir de pouvoir offrir aux amateurs de baseball une ligue à huit équipes », affirme le président Denis Bérubé.

Les administrateurs du circuit ont opté pour un calendrier de 20 parties avec une formule des séries qui sera officialisée quand le nombre d’équipes qui seront de la prochaine campagne sera confirmé. D’autre part, la ligue Puribec est à finaliser la mise à jour de toute sa réglementation et elle reverra également les grandes lignes de sa constitution.

Source : Ligue de baseball Puribec