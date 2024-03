Ligue de hockey Côte-Sud : Le Pavage Jirico passe en demi-finale

Les séries quarts de finale sont maintenant terminées dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli passe au second tour, non pas sans peine, le Plastiques Moore de Siant-Damien-de-Buckland ayant poussé la série jusqu’au septième et ultime match.

Mené par Louis-Charles Hallé qui a récolté quatre points, dont deux buts, le Pavage Jirico a signé un gain sans équivoque de 6-1 lors du cinquième match présenté le vendredi 1er mars au Centre Rousseau, prenant à ce moment les devants 3-2 dans la série.

Loin de s’avouer vaincu, le Plastiques Moore attendait ses adversaires de pied ferme samedi soir à l’Aréna J. E. Métivier de Saint-Damien. Menés par Raphaël Corriveau qui a amassé cinq points, dont un tour du chapeau, les Bellechassois l’ont emporté 6-3, forçant la tenue d’un septième match le lendemain en après-midi, à Saint-Jean-Port-Joli.

Mené une fois de plus par Édouard Ouellet qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jirico a triomphé du Plastiques Moore 6-2, se qualifiant pour le prochain tour des séries. La série demi-finale opposera le Pavage Jirico au Décor Mercier de Montmagny. L’horaire complet des matchs peut être consulté au liguehockeycotesud.com.

Source : Ligue de hockey Côte-Sud