Ligue Puribec : Kamouraska affrontera le Témiscouata en quart de finale

L’histoire se répète dans la Ligue de baseball senior Puribec alors que les Industries Desjardins du Kamouraska croiseront de nouveau le fer avec les Braves Batitech du Témiscouata en ouverture des séries éliminatoires.

Après s’être affrontées en demi-finale l’an dernier — une série remportée 4 à 2 par Kamouraska — les deux formations s’affronteront cette fois en quart de finale, dans une série 3 de 5 qui s’annonce âprement disputée.

Au terme de la saison régulière, le Témiscouata a terminé en troisième position au classement, tandis que Kamouraska a pris le sixième rang, ce qui donne l’avantage du terrain aux Braves pour entamer la série.

Le coup d’envoi sera donné le jeudi 7 août à 19 h 30 au stade de Témiscouata-sur-le-Lac. La série se poursuivra le vendredi 8 août à Saint-Pascal, puis le dimanche 10 août pour un deuxième match. Si nécessaire, un quatrième affrontement aura lieu le mardi 12 août à Saint-Pascal, et un cinquième et ultime duel serait présenté le jeudi 14 août à Témiscouata-sur-le-Lac.

Les partisans des deux camps peuvent donc s’attendre à une série intense, entre deux rivaux qui se connaissent bien et qui ont chacun de solides arguments pour poursuivre leur parcours en séries.