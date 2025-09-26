Ligue Puribec : Le Bérubé GM de Trois-Pistoles

Le Bérubé GM de Trois-Pistoles a surmonté un retard de 5-0 pour finalement remporter devant ses partisans une victoire de 8 à 5 face aux Braves Batitech du Témiscouata, le mardi soir 16 septembre. Il a ainsi mis la main sur le trophée Couture-Verret.

Bon dernier en saison régulière, le Bérubé GM a complété son conte de fées en bafouant les trois premières positions au classement, avant d’être sacré grand champion des séries éliminatoires dans la Ligue de baseball Puribec. Rappelons que les Industries Desjardins du Kamouraska, champions de l’édition précédente, se sont fait sortir en première ronde par les Braves Batitech du Témiscouata.

Le match

Dès la première manche, les visiteurs sont sortis en lions en inscrivant quatre points, profitant de quelques passes gratuites et des coups sûrs de Samuel Pearson et Michaël Morin pour prendre les devants 4-0.

Les Braves Batitech ont ajouté un autre point à la manche suivante, et une fois de plus, Samuel Pearson a poussé Dany Paradis-Giroux au marbre, sur une erreur du joueur d’arrêt-court, pour faire 5-0.

Comme ce fut le cas tout au long de la série, l’équipe qui tirait de l’arrière a répliqué, et cette fois, c’est le Bérubé GM qui a frappé comme l’éclair en quatrième manche avec le grand chelem de Samuel Laforest et le circuit de Nicolas Thibault, et soudain le pointage était de 5 à 5.

À la manche suivante, Trois-Pistoles a profité de cette vitesse de croisière pour marquer trois points, dont celui de la victoire sur le simple de Jacob April. Samuel Laforest a poursuivi sa soirée de rêve en frappant un simple pour faire produire les deux derniers points du match.

Le titre de joueur le plus utile des séries a été remis à Stéphane Pouliot qui termine les éliminatoires avec une moyenne de .357, 5 circuits et 18 points produits.

Le vétéran a aussi grandement contribué au monticule, étant le lanceur le plus utilisé de sa formation tout en inscrivant quatre victoires. Il termine comeneur de l’équipe à ce chapitre avec Tristan Michaud-Thériault.

Pouliot a devancé de peu Ludovic Saucier, qui frappait tout juste derrière son coéquipier dans le rôle offensif du Bérubé GM. Saucier a profité de la présence des coureurs sur les sentiers pour faire preuve de beaucoup d’opportunisme, avec 2 circuits et 22 points produits.

Source : Ligue Puribec