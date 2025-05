L’innovation s’enracine au Kamouraska

Une dizaine de projets issus de la MRC de Kamouraska bénéficient d’un appui financier du Fonds de soutien à l’innovation du Bas-Saint-Laurent. Répartis dans plusieurs municipalités, ils illustrent la diversité et la force d’innovation du territoire.

« Les projets déposés étaient nombreux, variés, et provenaient de toutes les MRC, ce qui témoigne de la vitalité et de l’esprit novateur qui anime notre région », affirme Chantale Lavoie, présidente du conseil d’administration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Selon elle, ces projets permettront d’acquérir de nouvelles compétences, d’accéder à de nouveaux marchés, et de stimuler la croissance régionale.

Parmi les 36 projets retenus à l’échelle du Bas-Saint-Laurent, dix proviennent de la MRC de Kamouraska. Ensemble, ils participent à une enveloppe totale de 2,23 M$ injectée par le Fonds, à laquelle s’ajoutent des apports privés et publics pour un investissement global de plus de 6,6 M$.

À Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les entreprises À travers champs et Agroénergie de l’Est – coop de solidarité ont été sélectionnées, tout comme Le Labo solutions brassicoles, reconnu pour ses ferments utilisés dans les microbrasseries.

Les Industries Desjardins, de Saint-André-de-Kamouraska, ont également été choisies. À Saint-Pascal, ce sont Atelier du partage, Le Kamouraska mycologique et Potions boréales qui profiteront de ce soutien. À La Pocatière, Graphie 222 et Fou du cochon mettront à profit ce financement pour innover dans leurs domaines respectifs. Enfin, Total fabrication, située à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, figure aussi sur la liste.

« Je suis heureuse que ces nombreuses initiatives voient le jour dans le Bas-Saint-Laurent grâce à la participation financière de notre gouvernement », déclare la ministre Maïté Blanchette Vézina, soulignant l’impact de l’innovation sur l’économie locale.