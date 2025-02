L’inspecteur était malade

Policier d’élite, Lars Martin Johansson est aujourd’hui à la retraite. Après avoir subi une attaque cérébrale, il se retrouve à l’hôpital et il s’ennuie, mais la mention par son médecin d’une affaire de meurtre non résolue excite sa curiosité. La victime est une fillette de neuf ans. Avec l’aide de son assistante, d’une détective amateur, et d’un orphelin qui a un intérêt personnel dans l’histoire, il se lance dans une enquête informelle, en partie depuis son lit de convalescence.

Lars Martin Johansson est un personnage complexe, flic d’élite et légende vivante, connu comme « l’homme qui voyait derrière les coins ». Éternel râleur, atteint de surplus pondéral, son hygiène de vie fait enrager ses médecins et inquiète son entourage, car même sorti de l’hôpital, il n’est pas pour autant tiré d’affaire : maux de tête permanents, douleurs à la poitrine, paralysie partielle des membres supérieurs, déplacements avec une béquille, etc.

Pourtant, cela ne va pas l’empêcher de se lancer à corps perdu dans sa quête du coupable, car il est persuadé qu’il va découvrir son identité et résoudre le crime.

Après révision des documents de l’affaire initiale, bâclée par un incompétent notoire, il reprend tout depuis le début. Ce sera long, méticuleux, et souvent frustrant. Mais ce flic obstiné découvre assez vite une piste intéressante, et la traque commence!

Le récit de cette enquête palpitante est un cas d’école, car même si elle évolue lentement au fur et à mesure que les indices se multiplient et que les pièces du casse-tête se mettent en place, on ne s’ennuie jamais. Bref, c’est un page turner, sans être un thriller (pas de fusillades, ni de poursuites échevelées, ni d’exploits jamesbondiens).

Autre atout de ce polar exceptionnel : il présente une galerie de protagonistes particulièrement réussie, avec un personnage central à la fois attachant et irritant! Quant au dénouement, il nous réserve une double surprise du genre bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Excellent!