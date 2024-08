L’Islet Chrysler de Tourville ferme ses portes

Mauvaise nouvelle d’ordre économique pour la région puisque, selon l’hebdomadaire L’Oie Blanche, le concessionnaire Chrysler Dodge Jeep Ram situé à Tourville dans la MRC de L’Islet a, le vendredi 26 juillet dernier, fermé définitivement ses portes. En effet, ViB Groupe Auto de Québec qui en avait fait l’acquisition en mars 2024 a récemment déclaré faillite. Le concessionnaire local employait plus d’une quinzaine d’employés.

C’est la firme Lemieux Nolet inc., syndic autorisé en insolvabilité qui est désormais responsable du dossier. Selon cette dernière, la faillite serait due à d’importants problèmes de liquidité pour le groupe concerné.

Les lieux ayant aussi été visités par Le Placoteux, l’ensemble de l’inventaire automobile est toujours sur place, soit plusieurs dizaines de véhicules. Dans les prochains mois, le syndic effectuera l’inventaire des avoirs et ces derniers seront par la suite mis en vente afin de rembourser les créanciers. Toutefois, rien n’est encore impossible concernant une potentielle reprise du commerce par un autre entrepreneur.

Le maire de Tourville, Benoit Dubé étant présentement en convalescence, il n’a pu émettre aucun commentaire pour l’instant en lien avec la faillite en question.

C’est en mars 2024 que Carl Benjamin est devenu le propriétaire de L’Islet Chrysler de Tourville après avoir acheté cette concession au Groupe Véloce de Rivière-du-Loup dirigé par Vincent Beauchesne et Alex Bossé, et ce, en plus de faire l’acquisition de Villeneuve Autos, de Crédit Accepte-T et de Villeneuve 360. Il disait alors qu’avec ce nouveau groupe formé, une nouvelle vague de croissance dans le secteur automobile allait se produire.

Fondée en 1947 par la famille Lord, l’entreprise a d’abord consisté en un petit atelier de réparation mécanique. Puis, après avoir représenté la marque américaine Willys et la marque britannique Morris jusqu’au début des années 50, en 1954, l’entreprise familiale devient une concession Chrysler appelée Lord & Frères Limitée. Pendant ses années, le commerce aurait desservi une vaste clientèle allant bien au-delà des MRC de Kamouraska, L’Islet et Montmagny.