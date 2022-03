« Outre le fait que la demande ne soit que la répétition de faits déjà plaidés et jugés, la procédure est truffée d’insultes et d’injures envers la demanderesse (…). Le véhicule procédural apparaît davantage comme un exutoire qu’a trouvé le demandeur afin d’exprimer son mépris et sa haine envers la défenderesse », écrit récemment le juge en Cour supérieure, Étienne Parent.