L’Islet inaugure le campanile du Sacré-Cœur

Le samedi 29 octobre avait lieu l’inauguration du campanile du Sacré-Cœur au parterre du bureau municipal de L’Islet.

Une quarantaine de personnes ont assisté à l’inauguration, soient des natifs, des résidents et des visiteurs. Mme Marie Joannisse, directrice générale greffière-trésorière, a accueilli les gens dès 13 h 30 autour du campanile. Par la suite, M. Germain Pelletier, maire de L’Islet, a pris la parole et a remercié les bénévoles et les partenaires qui ont su concrétiser le projet, puis M. Gilbert Lemieux, Grand Chevalier, a fait part d’un peu d’histoire reliée à la cloche, toujours en remerciant les bénévoles. Mme Joannisse a, par le fait même, souligné la présence de M. Thomas Bélanger, attaché de presse de M. Mathieu Rivest, député provincial de la Côte-du-Sud. Le campanile du Sacré-Cœur a été dévoilé et inauguré par MM. Pelletier et Lemieux. Puis, un goûter était offert à la salle du conseil municipal. Rappelons que le projet du monument de la cloche a été sous la supervision des Chevaliers de Colomb, Conseil 3454 L’Islet. À noter que le campanile est illuminé en soirée.

Les plans de construction de la chapelle, qui deviendra par la suite l’église de L’Isletville, ont été faits par

M. Nilus Leclerc. Du bois a été donné gratuitement par les paroissiens pour la construction. La chapelle a été complété en novembre 1931, à l’exception de la sacristie et du cœur de l’autel. Les convives pouvaient maintenant y venir même l’hiver. Le 1er juillet 1956 a eu lieu la bénédiction solennelle de la cloche « Notre-Dame-de-l’Assomption » en la chapelle de L’Isletville. La cloche a comme parrain et marraine monsieur et madame Nilus Leclerc, pèse 616 livres et donne le « Do ». Cette dernière a été bénie par Mgr Alphonse Fortin. L’église Sacré-Cœur de L’Islet a été détruite en 2014, il y a maintenant huit ans. L’église était localisée au coin du boulevard Nilus-Leclerc et de la 7e Rue. Pendant près de 60 ans, elle a convié les fidèles à se rassembler pour célébrer leur foi.

Source : L’Islet