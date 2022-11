L’Islet : Projet pilote pour tester l’eau des puits privés

Parce que l’eau peut parfois être contaminée et provoquer des ennuis de santé, un projet-pilote est en cours pour soutenir les propriétaires de puits privés de L’Islet dans la vérification de la qualité de leur eau.

L’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud (OBVCS) teste une façon de faire qu’il aimerait étendre au reste du Québec.

Le projet pilote Mon eau, mon puits, ma santé permet de bénéficier d’une trousse d’analyse à un prix un peu plus bas – entre 60 et 190 $ selon la trousse – en raison de l’achat groupé. L’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud accompagne et soutient la Municipalité de L’Islet et ses citoyens tout au long du projet.

« Les gens ne réalisent pas toujours que des problèmes de santé occasionnels peuvent être liés à leur eau, et des fois ça peut prendre du temps à se déclarer », raconte François Lajoie, directeur général de l’OBVCS. À court terme, on peut penser à une maladie comme une gastro-entérite, mais la contamination à des métaux peut ultimement mener à des cancers. « Comme propriétaire d’un puits privé, on est responsable de la qualité de l’eau que la famille consomme », indique M. Lajoie.

Depuis le début du mois d’octobre, une trentaine de foyers de L’Islet ont fait tester leur eau, et quelques résultats démontrent un dépassement de normes. Avec le site web associé à Mon eau, mon puits, ma santé, il est possible de mieux comprendre l’analyse du résultat et d’évaluer les correctifs à apporter.

« Ce peut être extrêmement varié : si c’est un puits mal scellé, s’il y a une installation septique à proximité, ou une mauvaise utilisation », résume François Lajoie. Le site web permet de suggérer quelques problèmes et quelles solutions peuvent être ensuite envisagées. Ultimement, d’autres ressources peuvent être mises à la disponibilité des gens.

Rappelons que l’objectif avec ce projet pilote est de développer une initiative qui pourra être reprise dans l’ensemble du Québec. Les défis à relever sont nombreux en région, rappelle-t-on. On souligne l’éloignement physique des laboratoires, le coût élevé des analyses et des correctifs en cas de problème, ainsi que la difficulté à comprendre les résultats reçus.

Les citoyens de L’Islet souhaitant participer au projet sont invités à communiquer avec leur municipalité au 418 247-3060, poste 221, et à visiter le site web : www.moneaumonpuits.ca.