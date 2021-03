L’Islet-sur-Terre fait peau neuve

Le marché virtuel L’Islet-sur-Terre change de nom et d’identité visuelle pour devenir le marché de proximité Montmagny-L’Islet La chèvre & le chou. Ce changement est effectif depuis le 4 mars dernier.

Ce changement est le fruit d’une réflexion stratégique réalisée au courant de l’année 2020. L’Islet-sur-Terre, qui opérait déjà sur le territoire des MRC de L’Islet et de Montmagny depuis quelques années, était soutenu essentiellement par des bénévoles et la pérennité du projet pesait de plus en plus lourd sur leurs épaules.

« Les bénévoles ont cogné aux portes des deux MRC pour demander de l’aide dans l’amélioration du marché. Il fallait revamper le concept, le fonctionnement, les outils de communications et la logistique », résume globalement Joëlle Gendron, chargée de projet et urbaniste-aménagiste à la MRC de Montmagny.

Le changement de nom pour La chèvre & le chou s’est également imposé de lui-même. Par ce changement, on souhaite créer un plus grand sentiment d’inclusion chez les producteurs et les clients, notamment ceux de la MRC de Montmagny.

« Un nouveau site transactionnel a aussi été développé. Un des irritants de la formule précédente était l’impossibilité de pouvoir payer sa commande directement en ligne, ce qui apportait beaucoup de confusion chez certains clients, en plus d’être extrêmement énergivore pour les bénévoles en matière de coordination et d’administration. »

La chèvre & le chou fonctionne selon des périodes de marché virtuelles ouvertes du vendredi 11 h au lundi 23 h. Les clients abonnés reçoivent un courriel les invitant à passer leurs commandes sur le site internet lachevreetlechou.ca qui recense plus de 1000 produits provenant de 42 producteurs de Montmagny et de L’Islet. Les paniers de produits sont ensuite préparés par les bénévoles et livrés aux clients aux points de chute qu’ils ont choisis.

« Trois points de chute existent déjà dans L’Islet, à Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet. On aimerait en développer quatre de plus dans cette MRC et quatre autres dans Montmagny », indique Joëlle Gendron.

Pandémie

Cette restructuration a été rendue possible grâce au programme Proximité, mis en œuvre en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec et du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). L’ensemble des aides totalise un peu plus de 200 000 $. « Il reste encore du budget pour cette année », a confirmé Joëlle Gendron.

Ces deux aides financières ont été versées avant le début de la pandémie de COVID-19. La chargée de projet et urbaniste-aménagiste à la MRC de Montmagny le dit sans retenue, « on ne sait pas ce que serait devenu le marché sans ça ».

La chèvre & le chou a cependant bien profité de cet engouement pour l’achat local qui a accompagné la crise sanitaire actuelle. Les ventes du marché virtuel ont été multipliées par six en 2020 par rapport à l’année précédente. Le nombre d’entreprises qui participent au marché a aussi doublé, assurant ainsi à la fois une plus grande et une stabilisation de l’offre en produits, ce qui a permis de fidéliser la clientèle.