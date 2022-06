L’Islet : Une plante unique à protéger

« On peut jaser avec eux de certains trucs comme conserver une bande non tondue en bordure des terrains. On jase aussi de rejets de résidus ligneux sur le bord du fleuve, par exemple, qu’on pourrait éviter, car on amène des plantes exotiques envahissantes », d’ajouter Charlie Caron. Les plantes prennent ensuite toute la place et « étouffent » la gentiane.