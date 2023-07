L’ITAQ et l’Université Bishop’s signent une entente de collaboration DEC-BAC

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est fier d’annoncer la signature d’une entente de collaboration avec l’Université Bishop’s de Sherbrooke, visant à reconnaître la scolarité de la formation technique de l’ITAQ en vue d’un cheminement universitaire.

Ainsi, à partir de la session d’automne 2023, les étudiants qui désireront poursuivre leurs études supérieures pourront voir jusqu’à 15 crédits reconnus dans les programmes du baccalauréat (B.A. Majeur/Honours) en agriculture et systèmes alimentaires durables, cette université offrant un parcours dans plus de 100 programmes différents majoritairement en anglais.

Parcours universitaire simplifié

Cette entente offrira, aux diplômés de l’Institut, la possibilité de bénéficier d’un parcours universitaire simplifié. De la sorte, ceux qui ont gradué dans les programmes de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) et de Technique de la production horticole agroenvironnementale (TPHA) auront 15 crédits reconnus. Ces crédits permettront d’alléger grandement leurs sessions.

« Cette collaboration entre nos deux institutions permettra aux étudiants de l’ITAQ d’accéder plus facilement à une formation universitaire de qualité, tout en valorisant les acquis obtenus lors de leur parcours collégial. Nous sommes convaincus que cette entente renforcera les opportunités d’éducation supérieure et favorisera la réussite des étudiants dans le domaine de l’agriculture durable et des systèmes alimentaires », affirme Aisha Issa, directrice générale de l’ITAQ.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec