L’ITAQ sort le grand jeu pour son programme TPQA

Un étudiant qui s’engage pour les trois prochaines années à étudier en Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) pourrait n’avoir rien à débourser jusqu’à l’obtention de son diplôme. L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) rendra disponibles dix bourses de 7500 $ par année sur trois ans aux étudiants qui s’engagent à étudier dans ce programme à son campus de La Pocatière.

Appelées ACTE pour Agir pour le climat et la transition écologique, ces bourses d’études sont mises en place dans le cadre du 60e anniversaire de l’ITAQ. L’investissement total s’élève à 250 000 $, somme qui provient directement des fonds de l’Institut. La portion réservée au programme TPQA, nommée « ACTE – En région ! », mobilise l’essentiel de l’enveloppe pour atteindre 225 000 $ sur trois ans. « Je crois que l’investissement témoigne bien de la volonté de l’ITAQ de faire avancer son programme au campus de La Pocatière », indique Colombe St-Pierre, enseignante et cheffe de programme en TPQA.

Une diminution des inscriptions se fait remarquer depuis quelques années en TPQA du côté de La Pocatière. Pour l’année scolaire 2022-2023, aucune cohorte n’a démarré en première année. Tout indique cependant que la prochaine année scolaire sera différente. « Avant même l’annonce de nos bourses, on avait déjà des inscriptions pour la prochaine année scolaire en TPQA à La Pocatière », poursuit l’enseignante et cheffe de programme.

À ces inscriptions pourrait s’ajouter la venue d’étudiants tunisiens, fruit d’un partenariat en cours de négociation, de confirmer Colombe St-Pierre. Advenant la conclusion de cette entente, ces étudiants ne se qualifieraient toutefois pas au programme de bourses, réservé exclusivement aux étudiants québécois ou aux résidents permanents qui habitent à plus de 50 km du campus de La Pocatière.

Révision du programme

Ces incitatifs financiers mis de l’avant par l’ITAQ pour soutenir la mobilité en région vers le programme en TPQA viennent avec une actualisation du programme travaillée dans les derniers mois. Cette mise à jour du cursus scolaire, qui sera déployée dès l’année scolaire 2023-2024, fait suite à un sondage réalisé auprès d’acteurs de l’industrie agroalimentaire, mais également d’étudiants actuels et passés.

Cette révision du programme permettra entre autres d’ouvrir une plus grande fenêtre sur les biotechnologies, et de travailler dans une approche intégrée avec les autres programmes de formation de l’ITAQ afin de transformer les produits issus des productions animales et horticoles, tout en valorisant les sous-produits qui découlent de ces transformations. « C’est une approche qui est déjà en place, mais qu’on souhaite accentuer dans un souci environnemental ; une forme d’économie circulaire et de circuit court », mentionne Colombe St-Pierre.

Autres bourses

25 000 $ du programme ACTE sont destinés au volet « À ton image ! ». Tous les nouveaux étudiants inscrits à temps plein dans un programme DEC de l’ITAQ à l’automne 2023, aux campus de La Pocatière ou de Saint-Hyacinthe, y auront accès. Cette bourse s’élève à 190 $ par étudiant. Plus de détails à www.itaq.ca.