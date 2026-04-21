L’Oie blanche acquiert CMATV

Il s’agissait probablement du secret le moins bien gardé de la Côte-du-Sud, mais c’est maintenant officiel, L’Oie blanche fera l’acquisition de l’entreprise de communication CMATV, propriété de Michel Montminy et de son fils Alexandre Montminy, ayant pignon sur rue sur le chemin des Poirier à Montmagny.

Selon les informations disponibles, les partis en sont venus à une entente de principe qui devrait entrer en vigueur le 1er mai prochain. L’Oie blanche acquiert ainsi la totalité des actions de l’entreprise, soit le réseau de télévision et les panneaux d’affichage intérieurs et extérieurs. Les négociations se sont déroulées sur quelques mois, permettant de répondre aux besoins des partenaires impliqués.

Gagnant-gagnant

Selon les parties impliquées, l’entente serait équitable. « Après plus de 50 ans dans le monde des communications, je suis particulièrement fier de voir CMATV franchir cette nouvelle étape. Cette intégration à la Coopérative du journal L’Oie blanche permettra non seulement d’assurer la continuité de notre mission, mais aussi de renforcer et de faire évoluer l’offre médiatique locale au bénéfice de toute la communauté », a souligné Michel Montminy, président-directeur général pour Le groupe Mmédias inc. (CMATV).

Bien que L’Oie blanche ait été son principal compétiteur au fil des ans, Michel Montminy estime que l’avenir de CMATV est assuré avec cette entente. « Il était essentiel pour moi que l’avenir de CMATV repose entre des mains solides et engagées envers notre région. Cette alliance garantit la pérennité de nos services d’information et d’affichage numérique, tout en contribuant activement au dynamisme économique et médiatique de notre milieu », a-t-il ajouté.

Pour Stéphane Lavoie, président de la Coopérative du journal L’Oie blanche, cette transaction représente une suite logique du développement de l’entreprise dans son marché régional. « Cette acquisition permet de consolider nos actions. Le marché des médias traditionnels vit une période de transition majeure. Les changements que nous avons apportés à notre organisation, avec l’ajout de nouvelles plateformes numériques, font que nous sommes maintenant fiers de nous présenter comme une agence publicitaire, dont le moteur économique demeure notre journal, un leader de l’information locale depuis 1985. »

M. Lavoie croit tout de même que la communauté d’affaires de la région devra être de la partie afin d’assurer la pérennité de la coopérative. « Le 31 mars dernier, lors d’une rencontre d’affaires, nous avons présenté notre nouvelle application numérique, notre nouveau site internet, et notre jeune équipe. Nous sommes plus que jamais tournés vers l’avenir. Toutefois, pour réussir, nous avons besoin du soutien de la communauté d’affaires pour naviguer à travers cette crise médiatique. Nous croyons que celle-ci nous soutiendra pour garantir notre pérennité. Nous souhaitons d’ailleurs faire rayonner leurs entreprises », a ajouté M. Lavoie.

Le président s’est dit aussi fier d’avoir pu concrétiser cette acquisition, afin que l’entreprise et ses services demeurent ici, et qu’elle soit dirigée par des gens d’ici.

S’adapter

Les activités se poursuivront sous la même formule d’ici la fin juin. « Nous avions des projets de développement en vue de l’automne pour toutes nos plateformes. Nous analyserons la situation dans les prochaines semaines, afin de mettre en place des produits qui correspondront aux besoins du milieu », a confié Éric Maltais, directeur général de L’Oie blanche. « Nous sommes définitivement tournés vers l’avenir. »

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.