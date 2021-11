Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent dévoile le Plan régional de développement du plein air

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent lance le Plan régional de développement du plein air du Bas-Saint-Laurent 2021-2025.

Après plus de deux ans de consultations et de concertation avec les acteurs du milieu du plein air de la région, le plan présente sept défis qui ont été identifiés tout au long du processus de consultations. Le plan propose plusieurs stratégies pour atteindre les sept objectifs.

Les défis du plan sont, notamment, d’accroitre l’accès au territoire et aux activités de plein air, assurer la qualité des sites et des infrastructures, assurer une main-d’œuvre compétente et des bénévoles motivés, stimuler l’initiation des jeunes, s’assurer de la sécurité des activités de plein air et assurer un leadership régional pour un développement concerté des activités de plein air.

C’est à la demande du ministère de l’Éducation que les Unités régionales de loisir et de sport du Québec ont eu le mandat de produire un plan d’action pour le développement et le rayonnement des activités de plein air. Les acteurs qui ont participé à l’élaboration du plan sont les organismes de plein air, le milieu municipal, les organismes de promotion touristique et les institutions scolaires.