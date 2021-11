Cinq athlètes du Club Filoup athlétisme reconnus pour aleurs performances

Le 3 novembre avait lieu la mise à jour par Para-sport Québec et la Fédération Québécoise d’Athlétisme des athlètes identifiées de haut niveau.

Cette reconnaissance donne de l’aide aux athlètes reconnus du club Filoup athlétisme. Ceci signifie une aide de Sport-Excellence Québec-Lévis (Bas-Saint-Laurent) et pour ceux reconnus en relève, une aide de 2000 $. Pour les catégories élite et excellence, il s’agit d’une aide de 4000 $ lors du prochain rapport d’impôt.

La reconnaissance Élite fut accordée à Benjamin Ouellet (T-12) de Saint-Pascal et étudiant au Cégep de La Pocatière. Il est avec le club depuis 2013. En 2021, sa performance au 800 m de 2 h 14. 40 qui est son record personnel le classe premier au Québec et au Canada et troisième au monde. Au 1500 m, 4 h 38. 18 qui est aussi sa meilleure performance à vie, lui a donné la première place au Québec et au Canada et la 11e place au niveau mondial. Ceci lui procure aussi les deux records du club sur la distance.

Au niveau des espoirs provinciaux, le Pocatois Olivier Larouche (U18) qui étudie au Cégep de La Pocatière a réussi ses standards en saut en hauteur avec un bond de 1m85 qui lui donne la deuxième meilleure performance au Québec et la sixième au Canada. Au 110 m haies Olivier est deuxième au Québec et 11e au Canada avec un temps de 15,22 secondes. Enfin, en saut en longueur sa performance de 5m82 le classe au 14e rang québécois et 43e Canadien.

Source : Filoup