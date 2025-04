L’or et l’argent pour l’équipe Élite-Avantis

Le club Judo La Pocatière a connu un week-end fructueux lors des compétitions interzones qui se tenaient les 15 et 16 mars derniers à Rivière-du-Loup et Beauport. Les judokas de l’équipe Élite-Avantis ont en effet récolté quatre médailles, dont trois d’or, confirmant ainsi leur présence parmi les meilleurs.

La première journée a été marquée par les performances impressionnantes des sœurs Ouellet, originaires de Saint-Pascal. Lyanna Ouellet, en catégorie U14, a poursuivi son parcours sans faute cette saison en montant une fois de plus sur la plus haute marche du podium. Sa cadette, Kalye Ouellet, a suivi son exemple en remportant l’or dans la catégorie U12.

Toujours en U12, Louis Bouchard, de Sainte-Louise, a offert une belle prestation, avec deux victoires et une défaite qui lui ont valu une médaille d’argent bien méritée. Quant à Charles Tessier-Lizotte, de Saint-Pascal, il a dû déclarer forfait après une mauvaise chute lors de son deuxième combat. Par mesure de précaution, l’entraîneur Martin Beaulieu a préféré le retirer de la compétition. Le lendemain, à Beauport, Jean-Benoît Anctil de Sainte-Louise s’est illustré dans la catégorie U12 – moins 60 kg, en décrochant l’or sous le regard attentif du directeur technique Jacques Dufour.

Prochains rendez-vous

Les judokas de l’équipe Élite-Avantis auront bientôt l’occasion de briller à nouveau. Le prochain défi les attend à Trois-Rivières, lors du championnat provincial 2025. En préparation, un stage de katas organisé par Judo-Québec se tiendra les 5 et 6 avril à La Pocatière, destiné aux ceintures vertes et plus, y compris les ceintures noires souhaitant progresser dans leur grade.

Enfin, le samedi 26 avril marquera la tenue de la Coupe Avantis du printemps à la Polyvalente de La Pocatière, qui sera un autre moment fort attendu pour le club et ses athlètes.