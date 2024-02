L’or pour Rose St-Pierre du Club Sportif Appalaches

Le dimanche 11 février se tenait la deuxième course du circuit régional de l’Est-du-Québec au Club Sportif Appalaches de L’Islet. Ce sont 65 skieurs de 5 clubs différents, dont ceux du Club Sportif Appalaches et des cadets de la marine de L’Islet qui ont skié en pas de patin dans des conditions printanières.

Pour réaliser cette compétition, plus de 40 bénévoles ont travaillé pour préparer le circuit, assurer la sécurité, accueillir les skieurs et régir la course. Parmi les 19 fondeurs du Club Sportif Appalaches, trois sont repartis avec des médailles : Rose St-Pierre (9 ans) avec l’or, Vincent Marquis (8 ans) pour le bronze et Alice Bédard (12 ans) aussi avec le bronze. En après-midi, après la compétition individuelle, se déroulait une course à relais interclub amicale.

Source : Club Sportif Appalaches