L’Orchestre d’hommes orchestres joue à Tom Waits

Vrille art actuel propose au public régional une expérience interdisciplinaire hors du commun. L’orchestre d’hommes orchestres fusionne les arts visuels, la musique, le théâtre, la danse, la performance, etc. avec une énergie collective et une synergie inventive hors du commun. Ces créateurs de chantiers en arts vivants seront invités à performer le spectacle-événement.

Actif depuis 2002 et incorporé en 2008, L’orchestre d’hommes orchestres se positionne comme un chantier permanent des arts vivants et se donne pour mandat de générer une matière artistique intelligente, sensible, libre et ouverte.