Un hommage marquant lors de la journée d’histoire 2022

C’est le 25 septembre que se tenait la journée d’histoire annuelle de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud à La Pocatière. À cette occasion, quelque 60 participants ont assisté à une conférence et admiré une exposition portant sur Louis-de-Gonzague Fortin, figure marquante de la région, professeur à l’École supérieure d’agriculture pendant plus de 40 ans et fondateur de l’Imprimerie Fortin et fils, entre autres.

Le clou de la journée a été le dévoilement d’une plaque en l’honneur de Louis-de-Gonzague Fortin, qui sera installée prochainement sur le terrain de l’ITAQ aux côtés des monuments de l’abbé Maurice Proulx et d’Adélard Godbout. De plus, les membres de la famille ont pu visiter en matinée les locaux du centre d’archives de la Côte-du-Sud où est conservé le fonds Louis-de-Gonzague Fortin.

Source : Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud