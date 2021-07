Lorraine Blais officiellement directrice générale de SOlutions Novika

M. Jacques Sirois, président du conseil d’administration de Solutions Novika, souligne la nomination officielle de Mme Lorraine Blais, ing. au titre de directrice générale. Mme Blais aura le mandat de poursuivre le développement de Novika en assurant la direction, la gestion et les relations internes et externes de l’organisation.

Mme Blais détient un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires et un baccalauréat en génie mécanique. À l’emploi de Novika depuis 1997, Mme Blais a occupé diverses fonctions au sein de l’organisation qui lui ont permis de mettre en valeur ses compétences en gestion, en communication et en développement des affaires ainsi que son leadership et son sens de l’innovation.

Source : Solutions Novika