Louis Bérubé : Un lancement réussi pour un grand homme

Le dimanche 18 juin, la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud a réuni une quarantaine de personnes à l’ITAQ, campus de La Pocatière, pour le lancement du 30e numéro de la série des cahiers d’histoire, Louis Bérubé : Le renouveau de la pêche québécoise au XXe siècle.

Acteur majeur de l’histoire gaspésienne, l’agronome Louis Bérubé (1897-1980) a joué un rôle déterminant dans le renouveau de la pêche maritime québécoise au XXe siècle.

Le natif de Saint-Philippe-de-Néri a d’abord mené le combat pour l’émancipation des pêcheurs gaspésiens, alors sous la coupe des entreprises anglo-normandes.

Il a contribué à la création du premier mouvement coopératif des pêcheurs (1923-1933) puis il consacrera ses énergies à l’acquisition de connaissances et à leur transmission : il fondera des écoles, dont, en 1938, l’École supérieure des pêcheries, rattachée à l’Université Laval et hébergée par l’École d’agriculture de La Pocatière; il enseignera la science et les techniques halieutiques pendant trente ans; il publiera des centaines d’articles dans des revues spécialisées.

Intellectuel de haut niveau et homme de terrain, il complètera ce riche parcours avec quelques décennies de coopération internationale, en Asie et en Amérique latine notamment.

Au-delà du récit de vie, la biographie historique de Louis Bérubé fait revivre le climat politique et social dans lequel l’industrie de la pêche a évolué entre 1922 et 1985.

Avant le lancement, deux des enfants de Louis Bérubé, Louise et Jean, ont remis officiellement à M. François Taillon, directeur du Centre d’archives de la Côte-du-Sud, le considérable fonds photographique constitué par leur père. M. Taillon a exprimé l’intention d’en assurer la meilleure diffusion possible.

L’auteur, Gaétan Myre, est diplômé de l’École des pêches du cégep de la Gaspésie et des Îles et a consacré la plus grande partie de sa carrière au développement de la formation halieutique tant au Québec qu’à l’international.

Il est possible de se procurer ce volume au Centre d’archives de la Côte-du-Sud : 418-856-2104 ou archsud@bellnet.ca, ou encore à la Librairie L’Option de La Pocatière.

Source : Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud