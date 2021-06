Louis Dumais repêché par les Titans de Témiscaming

Louis Dumais avait été approché au préalable par des recruteurs de la formation l’an dernier. De l’avis des recruteurs, Louis Dumais mentionne qu’il s’était distingué par son jeu et son « coup de patin », ce qui lui a permis de ressortir du lot.

Franc, Louis Dumais avoue cependant qu’il n’avait pas nécessairement démontré beaucoup d’intérêt, à l’époque, Témiscaming étant à environ 10 h de route de chez lui à la frontière de l’Ontario. Un an plus tard, il ne ferme pas la porte à joindre les rangs de la formation, mais à court terme il désire avant tout évaluer d’autres options plus de près de chez lui.