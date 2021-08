Luc Pelletier nouveau coordonnateur à la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud

La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud a le plaisir d’accueillir dans son équipe Monsieur Luc Pelletier.

Le poste était précédemment occupé par Mme Jessy Bélanger qui s’implique dorénavant sur le conseil d’administration. Bien connu dans le milieu, M. Pelletier agira à titre de coordonnateur et assurera le suivi des activités ainsi que les représentations auprès des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Originaire de Rivière-du-Loup, Monsieur Luc Pelletier compte amener sa couleur et de nouvelles idées afin de ramasser des fonds, afin de supporter la jeunesse au niveau financier, moral et logistique. La fondation rend aussi hommage à des jeunes de moins de 25 ans et aide financièrement des organismes jeunesse : la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud favorise la persévérance scolaire, le désir de vivre et la croissance personnelle. Depuis sa création en 1995 par Monsieur Jean Foster, la Fondation jeunesse de la Cote-Sud a remis plus de 600 000 $ dans la communauté. Pour plus d’informations, contactez la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud au 418 856-3388 ou par courriel à fondationjeunesse@yahoo.ca.

Source : Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud