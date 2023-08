Lucie Anctil à la Coupe du monde féminine de baseball

Lucie Anctil de La Pocatière représentera, avec 19 autres coéquipières, le Canada à la Coupe du monde féminine de baseball de la Confédération mondiale de baseball et softball. L’événement aura lieu du 8 au 13 août prochain à Thunder Bay, en Ontario.

Il s’agit d’une première participation pour la jeune athlète de 20 ans au sein de l’équipe canadienne, elle qui pendant toute l’année s’entraîne à l’Académie de baseball du Canada.

Avant le commencement de la compétition, le Canada tenait un camp d’entraînement à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 1er et le 2 août, et ce, avant de se rendre à Thunder Bay du 4 au 7 août, où il disputera, le 5 et le 6 août au Baseball Central, deux matchs hors concours contre les Lakers de Thunder Bay.

Le Canada ouvrira ensuite le bal contre le Mexique le 8 août au Baseball Central de Thunder Bay avant d’affronter Hong Kong-Chine, les États-Unis, la Corée du Sud et l’Australie.

« Nous sommes très heureux du groupe de joueuses qui ont été sélectionnées pour représenter le Canada à Thunder Bay. Le niveau de talent des joueuses sélectionnées témoigne de la qualité des athlètes au Canada. Nous avons hâte de nous rendre à Thunder Bay et de nous mesurer aux autres nations », a déclaré le gérant de l’équipe nationale féminine, Anthony Pluta.

Source : Baseball Canada