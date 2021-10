Maintenant deux adresses pour L’Arc-en-ciel du cœur

L’Arc-en-ciel du cœur est le seul centre de prévention et d’aide en santé cardiovasculaire dans l’Est-du-Québec. Fondé il y a déjà 30 ans, cet organisme communautaire permet à ses membres d’y faire des séances d’entraînement sous supervision de six professionnels en éducation physique et en kinésiologie.

« Il est clair pour nous que la visibilité que nous apporte ce nouveau local devrait avoir une incidence sur notre nombre de membres. Tant mieux, car on sera maintenant en mesure de les prendre en charge plus rapidement et même d’agir de façon plus préventive auprès des personnes qui n’ont pas nécessairement eu d’ennuis de santé par le passé », conclut Marcel Dorval, président de l’organisme.