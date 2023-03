Mais où est-ce qu’on va?

C’est un autre un fait divers, un parmi tant d’autres, une nouvelle qui ne retient qu’un tout petit peu d’attention. Cependant, cette fois-ci, c’est une nouvelle qui touche quelqu’un que j’aime profondément, quelqu’un de vulnérable, de fragile, de précieux, ma maman à moi.

Elle aura bientôt 82 ans et elle habite un petit village de campagne, celui de Saint-Roch-des-Aulnaies. Elle vit seule dans sa maison depuis le décès de mon père et elle se tient occupée avec ses amies du Cercle de Fermières, de son groupe de couture. Elle profite de la vie, elle s’intéresse à ses petits-enfants, à leurs vies, leurs études, elle n’est pas riche, juste ce qu’il faut pour ne pas être inquiète du lendemain…

Récemment, elle a été victime de fraude. Elle a reçu un appel d’un supposé avocat et d’un homme se faisant passer pour son petit-fils ayant eu un accident et ayant un urgent besoin d’argent pour payer une caution qui lui permettrait d’éviter la prison. Sous insistance et sous forte influence, elle a accepté de se rendre à la caisse de La Pocatière pour y retirer une grosse somme d’argent et la remettre à l’homme.

Cette personne utilise toujours le même stratagème, il demande de n’en parler à personne. Il vient chercher l’argent chez vous, il est même prêt à vous conduire à la caisse ou la banque, il vous dit d’être prudent sur la route.

Alerte Arnaque! Ça se passe tout près de nous, dans nos petits villages. Ils se servent du fait que vous avez de petits enfants de 16-17-18 ans, ils vous suivent certainement sur les réseaux sociaux. Faisons circuler l’information et arrêtons-les!

Les victimes ne sont pas les coupables. Ces personnes sont expérimentées et elles savent comment en venir à leurs fins. Ces arnaqueurs sont les coupables. Parlez-en autour de vous.

Raymonde Gagné, Lévis