Suggestion à Bernard Généreux

M. Généreux,

Dans le journal Le Placoteux, édition du 29 mars 2023, vous avez manifesté l’intention de renommer votre circonscription fédérale comme ceci : Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kastokomik-Témiscouata. Il n’est pas facile de trouver un nom qui fasse l’unanimité et qui rend hommage à un créateur, bâtisseur, ou à une personnalité marquante de la région. J’aimerais vous proposer le nom de Konrad.

Konrad se veut un hommage à mon frère Conrad Dionne, un bâtisseur contemporain et un visionnaire. Passionné de mécanique, il a transmis à ses deux fils un imposant atelier mécanique à l’avant-garde et il a formé de nombreux mécaniciens. Il a créé le second parcours du Club de golf La Pruchière de Saint-Pacôme dont il a également été le président. Il a développé le réseau de sentiers pour les amateurs de tout-terrain avec le club Les Avant-Gardistes; son terrain servira d’entrepôts pour la machinerie d’entretien des pistes. Il a aussi été le président du Club Lions de Saint-Pacôme et du Club Optimiste de La Pocatière en plus de mener une ligue de quilles.

Conrad, ainsi que les membres de notre famille, a un ancêtre autochtone de la Première Nation de Nipissing. Le K de Konrad se veut un rappel du comté de Kamouraska, au centre de la nouvelle entité.

En terminant, je souhaite vivement que ma suggestion de nom soit retenue, car elle demeurera pour le futur un hommage à un grand homme de chez nous. Je demeure à votre disposition si vous désirez des informations complémentaires.

Recevez, monsieur le député, mes salutations distinguées.

Dr Magellan Dionne, Sainte-Anne-de-la-Pocatière