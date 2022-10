Maison Chapais : minutie et ténacité récompensées

Après quatre années de travail, et grâce à un comité acharné, la Maison Chapais a vu sa toiture être refaite dans un contexte extrêmement particulier, remportant par la bande un Prix du Patrimoine.

30 000 bardeaux ont été teints, puis reteints, pour ensuite être posés un à la fois. Refaire la toiture de cette maison muséale emblématique de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie a nécessité de relever plusieurs défis pratiques : la fragilité des éléments décoratifs, la courbure prononcée de certaines parties du toit et le grand nombre de raccordements, pour ne nommer que ces éléments.

« Le cœur du patrimoine de Saint-Denis a retrouvé son lustre », a résumé la mairesse et ancienne présidente du comité Nicole Généreux.

Rénover cette toiture a demandé beaucoup de patience, le projet étant entre autres ralenti par la pandémie. Le milieu a investi 10 000 $, et différents bailleurs de fonds dont la MRC, le FRIES, Desjardins et le ministère de la Culture ont contribué pour un projet à la hauteur de 200 000 $.

Les efforts du comité ont d’ailleurs été récompensés jeudi par la remise du Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent, remis par Culture Bas-Saint-Laurent. Ce sont David Laplante, de Construction FL de Saint-Pascal, et l’architecte Daniel Dumont qui ont fait preuve « d’un grand niveau de professionnalisme, étant donné le haut niveau d’exigence pour ce projet », a souligné Mme Généreux.

Exposition dans le jardin

Lors d’une rencontre tenue pour féliciter l’implication de tous, la nouvelle directrice générale Andréanne Vailles a été présentée au public. Elle a annoncé le fruit de son récent travail comme chargée de projet, soit la mise sur pied d’une exposition sur Jean-Charles Chapais fils qui débutera à l’été 2023.

« Le parcours de Jean-Charles Chapais fils est relativement méconnu et pourtant important », soulignait Mme Vailles. Jean-Charles Chapais fils est reconnu comme l’un des pères de l’agronomie au Québec. Éducateur, conférencier et scientifique chevronné, il a participé au développement de l’industrie laitière et à l’amélioration des connaissances et des pratiques en agriculture. On installera donc dès l’été 2023 des modules à travers le jardin de la Maison Chapais pour en découvrir plus sur ce pionnier.

D’ici là, le comité poursuit son travail pour récolter du financement à la mission, pour payer les dépenses des expositions, des salaires et de l’entretien de la Maison Chapais.