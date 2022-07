Maison du Kamouraska : L’accès à la sortie 439 serait rétabli vendredi

« On ne peut pas dire que l’impact s’est fait énormément sentir sur notre achalandage, car on arrive avec les mêmes données que l’an dernier à pareilles dates, à huit personnes près. Le MTQ a aussi été très collaborateur : chaque fois que j’ai cherché à avoir de l’information sur l’avancée des travaux, on m’a rappelé rapidement et on est même venu nous voir ici à la Maison du Kamouraska », souligne Yvonne Tremblay.