Marc Hervieux au profit de la Fabrique de Kamouraska

L’église de Kamouraska se prépare à accueillir un des artistes les plus courus du Québec. Marc Hervieux, ténor de renommée internationale, y présentera un spectacle axé sur les succès des crooners d’autrefois, au profit de la Fabrique de Kamouraska.

La prise est à la fois impressionnante, mais aussi attendue. Comme le souligne Martine Mounier, au nom de la Fabrique, Marc Hervieux avait le souhait de chanter en l’église de Kamouraska depuis déjà plusieurs années, selon ce que l’agent de l’artiste leur a communiqué. Il était donc hors de question pour l’artiste de laisser passer pareille opportunité.

Pour la Fabrique de Kamouraska, ce spectacle-bénéfice vise à la base à renflouer ses coffres. Même si sa situation financière n’est pas aussi précaire que d’autres fabriques de la région, les immobilisations à sa charge sont nombreuses : Berceau de Kamouraska, église, presbytère, cimetière, ce patrimoine riche et diversifié fait le bonheur de plusieurs, mais il a aussi un coût d’entretien.

« La capitation apporte quand même de bons revenus. C’est peut-être même une des meilleures de la région. Les gens tiennent à leur village et à son patrimoine religieux, et cela, même s’ils ne viennent pas nécessairement à la messe. Mais tenir un spectacle-bénéfice, c’est une occasion pour nous de diversifier nos sources de revenus », mentionne Martine Mounier, qui rappelle que des visites payantes de l’église ont aussi lieu en après-midi, l’été, du mardi au dimanche.

Ce spectacle-bénéfice se veut aussi le premier d’autres concerts que la Fabrique aimerait réaliser entre les murs de son église dans le futur. Par le passé, différents évènements culturels se sont tenus dans l’église de Kamouraska, mais le dernier événement notable remonte à 2012, de rappeler Martine Mounier. Par la venue de Marc Hervieux, la Fabrique de Kamouraska désire contribuer à l’animation du village et à sa vie culturelle. Des activités seraient d’ailleurs déjà envisagées pour Noël, en partenariat avec d’autres organismes culturels de la municipalité.

Jean L’Italien

Prévu le 13 août à 20 h à l’église de Kamouraska, le concert de Marc Hervieux puisera dans le répertoire des albums Nostalgia et Nostalgia 2 qui rendent hommage aux plus grands crooners anglophones et francophones de la musique populaire. Le comédien Jean L’Italien (Cormoran, Virginie), qui avait agi l’an dernier comme président d’honneur de l’exposition Kamouraska fait son cinéma! du Musée régional de Kamouraska au Moulin Paradis, a accepté de revenir dans la région cet été, mais cette fois à titre de maître de cérémonie du concert.

« On a fait attention de ne pas arrêter une date durant les fêtes-anniversaires des municipalités environnantes ni durant le Symposium du Kamouraska. Avec notre date à la mi-août, les vacances de la construction sont terminées pour les gens de chez nous, il y a encore des touristes dans la région et une bonne part de villégiateurs qui sont toujours présents à Kamouraska. On croit que tout le monde devrait y trouver son compte », indique Martine Mounier.

Les billets sont en vente par l’adresse courriel spectaclefabriquedekamouraska@gmail.com ou au 581 337-1537. 400 billets assistance générale sont en circulation et 100 VIP sont disponibles. Les billets VIP viennent avec les meilleures places à l’avant et un vin d’honneur au Musée régional de Kamouraska après le concert, en compagnie de Marc Hervieux et Jean L’Italien.