Condamné à payer 10 000 $ pour avoir tiré sur un chien de sang

Poursuivi aux petites créances, un chasseur doit payer un peu plus de 10 000 $ au propriétaire d’un chien de sang atteint par balle lors d’une partie de chasse.

Le jour de l’événement, le propriétaire du chien et le chasseur qu’il tentait d’aider s’étaient retrouvés sur le lot de chasse des gens poursuivis dans cette affaire.

On peut lire dans le jugement que Patrick Alexandre avait entendu un VTT non loin et avait crié « Tirez pas mon chien! », avant d’entendre une détonation.