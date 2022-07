Marco Bélanger est nommé Président-directeur général adjoint du CISSS de Chaudière-Appalaches

Marco Bélanger devient Président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. M. Bélanger assumait, depuis février 2020, le poste de directeur général adjoint au Programme de santé physique générale et spécialisée du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Depuis la création de l’établissement en avril 2015, il a aussi occupé les fonctions de directeur adjoint au Programme « chirurgie » de la direction des services professionnels. Il détient 21 années d’expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont huit ans à titre de cadre supérieur et un peu plus de deux ans comme hors cadre.

Avant la création du CISSS en 2015, il a été notamment directeur du réseau « Personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement » au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Alphonse-Desjardins. Il détient une maîtrise en gestion et développement et des organisations, un baccalauréat en ergothérapie et une ceinture verte en Lean management.