Marie-Eve Proulx annonce l’attribution de 483 027 $ pour soutenir la mission des Carrefour jeunesse-emploi

Mme Marie-Eve Proulx annonce, au nom du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, un financement de 483 027 $ pour les mois de juillet 2021 à mars 2022, notamment pour soutenir la mission globale du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny (159 101$), de la MRC de L’Islet (145 420$) et, Projektion 16-35 (CJE de Kamouraska-178 506$).

Ce financement découle de la signature, le 22 juin dernier, d’une nouvelle entente de principe entre le ministre Jean Boulet et les carrefours jeunesse-emploi (CJE). Cette entente établit les bases d’un nouveau mode de collaboration entre les CJE et le gouvernement du Québec afin d’offrir aux jeunes l’occasion de développer leur plein potentiel. Plus précisément, l’entente permet la création du Programme de soutien financier des carrefours jeunesse-emploi (PSCJE), qui permettra notamment la réalisation de leur mission en garantissant un financement adapté aux interventions à mener auprès des jeunes. Ce programme prévoit deux volets de financement : un en soutien à la mission globale et un en ententes de subvention pour des activités spécifiques. À ce financement pour ces CJE s’ajoute la somme de 433 650 $ (environ 140 000$ par CJE) alloué en 2021-2022 pour le programme Créneau carrefour, piloté par le Secrétariat à la jeunesse. Rappelons que la mission des 110 CJE est d’accompagner et de guider les jeunes âgés de 16 à 35 ans afin qu’ils se développent pleinement dans le but de réaliser leurs objectifs. Que ce soit pour un retour aux études, pour un rétablissement personnel ou pour le démarrage d’une entreprise, les CJE sont l’une des solutions dont disposent les jeunes pour obtenir un soutien personnalisé et adapté à la hauteur de leurs ambitions. Le gouvernement du Québec reconnaît ainsi l’apport significatif des CJE, en complémentarité avec les autres organismes de différents milieux qui interviennent dans le développement de la jeunesse, ainsi que leur expertise pour les accompagner et les soutenir.

Source : Marie-Eve Proulx