Marie-Pier Mercier directrice régionale de La Ruche

Marie-Pier Mercier devient la nouvelle directrice régionale pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine de La Ruche, une plateforme de financement participatif dédiée au développement socioéconomique.

« Je suis honorée de rejoindre l’équipe de La Ruche, et de contribuer à la croissance des projets innovants dans notre région », déclare Marie-Pier, qui succède à Frédérique Bélanger, laquelle occupe désormais le poste de directrice principale pour toutes les Ruches régionales.

Forte de son expérience en développement de partenariats stratégiques, en gestion de projets, et en communication marketing, elle aura pour mission de renforcer les liens avec les acteurs locaux, et de soutenir les entrepreneurs et organisations de la région. « Marie-Pier apporte une expertise précieuse qui bénéficiera grandement à notre organisation et aux communautés locales », souligne Mme Bélanger.

En tant que directrice régionale, Marie-Pier Mercier se concentrera sur la création et l’entretien de relations durables avec les partenaires, le recrutement et l’orientation des porteurs de projets de la région, ainsi que sur la mobilisation et l’animation du réseau d’ambassadeurs. Elle jouera également un rôle clé dans la représentation de La Ruche au sein de l’écosystème entrepreneurial.

Le financement participatif proposé par La Ruche permet à toute personne ou organisation de diversifier ses sources de financement, de mobiliser sa communauté autour de son idée, de joindre un nouveau public, et de faire connaître son projet. Les projets acceptés sont variés, allant des initiatives entrepreneuriales aux campagnes d’achat local et aux projets d’impact social.

« La Ruche n’est pas seulement une plateforme de financement, c’est aussi un moyen de tester le marché et d’impliquer la communauté », explique Mme Mercier, dont l’expertise en communication et au développement régional est perçue comme un atout majeur.

Source : La Ruche