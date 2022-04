Marty, le schnauzer croisé qui motive les élèves

Depuis la relâche, les jeunes participants aux ateliers d’Apprendre Autrement de Saint-Jean-Port-Joli et de L’Islet sont motivés par un compagnon canin, Marty, un schnauzer croisé de quatre ans.

La formatrice Claire Banville, détentrice d’une AEC en Stratégies d’interventions en zoothérapie, amène Marty lors des séances pour aider les jeunes à persévérer, être plus engagés et à diminuer leur anxiété.

L’introduction de Marty dans les ateliers s’est faite de façon graduelle. Mme Banville a commencé en septembre par utiliser le local de l’année précédente pour créer un lien de confiance avec les jeunes. En janvier, ils ont déménagé dans un local au rez-de-chaussée plus approprié pour amener le chien à l’extérieur pour faire ses besoins. Deux ateliers ont été donnés avant la semaine de relâche pour apprendre aux enfants le langage canin et savoir comment agir en sa présence. Finalement, Marty a fait son arrivée en mars dernier.

« Ç’a été très positif. On a des enfants parfois plus ou moins motivés avec des problèmes d’apprentissage. Il faut essayer de les faire bouger le plus possible, le chien amène cette dimension. Ils sont ainsi plus motivés et concentrés. Plusieurs sont TDAH et la cible demeure toujours l’apprentissage », raconte Claire Banville.