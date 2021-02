Matériaux Direct lance une gamme de bois traité 100 % local

Fini le bois traité provenant de l’extérieur de la Côte-du-Sud. Matériaux Direct offre depuis un peu plus d’une semaine du bois coupé, scié et entièrement traité sur le territoire de la Côte-du-Sud. Un circuit court bon pour l’environnement et l’économie locale.

Le propriétaire de Matériaux Direct Maxime Bossinotte avoue qu’il se questionnait depuis un bon moment sur la provenance du bois qu’il offrait jusqu’à tout récemment à sa clientèle. Souvent scié en Gaspésie, traité à Brossard et vendu à La Pocatière, un même morceau pouvait faire des milliers de kilomètres avant d’aboutir dans sa cour à bois, illustre-t-il.

« Au plus fort de la pandémie, mes fournisseurs me livraient du bois même pas recouvert et la qualité s’en est ressenti. Pour moi, c’était inacceptable. »

Le jeune entrepreneur a donc décidé de mettre en place son propre circuit court au tournant de l’automne, en prévision de la reprise de la construction à l’approche du printemps. Il s’approvisionne en bois scié directement chez Matériaux Blanchet à Saint-Pamphile ou Lafontaine à Sainte-Perpétue. Une fois coupé, le bois est envoyé à Montmagny où il est traité. Il est ensuite livré chez Matériaux Direct dans le Parc de l’Innovation à La Pocatière. Les premières livraisons sont arrivées le 12 février.

« Mon objectif était d’offrir une meilleure traçabilité de mon produit à mes clients. Et comme on ne manque pas de scieries dans la région, je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas faire affaire localement de A à Z en faisant travailler du monde de la région. »

Son bois, que Maxime Bossinotte dit offrir à prix compétitif, peut également se targuer d’avoir la certification « Bien fait ici », un gage de qualité en matière de matériaux de construction. « Notre vision […] vise à renforcer la chaîne de valeurs entre les fabricants, les bannières et leurs réseaux de quincailleries et de centres de rénovation pour mieux servir les consommateurs et les entrepreneurs en construction », peut-on lire sur le site internet de la certification.

Matériaux Direct fêtera son 5e anniversaire en novembre prochain. L’entreprise dessert une clientèle composée principalement d’entrepreneurs en construction, de municipalités, d’industriels et de producteurs agricoles allant de Québec à Rivière-du-Loup.