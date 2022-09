Le candidat de la CAQ dans Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, dresse un bilan positif de sa campagne. Dès sa candidature annoncée, il a commencé sa campagne sur le terrain. Grâce à son expérience, sa connaissance du territoire ainsi qu’à sa campagne active aux quatre coins de Côte-du-Sud, il a pu prendre connaissance des enjeux de la circonscription, malgré le fait qu’il ait décidé de se lancer dans la course à seulement à quelques jours du déclenchement.

Tout au long de la campagne, le candidat de Côte-du-Sud a rappelé l’importance de l’écoute et de la collaboration pour faire avancer les dossiers de la région. Fidèle à lui-même, il a mené une campagne positive dans le respect de ses adversaires.

Il tient également à souligner l’appui important qu’il a eu de la part de ses collègues qui ont été présents à ses côtés. L’excellente collaboration avec les candidats caquistes des circonscriptions limitrophes, soit Rivière-du-Loup–Témiscouata et de Bellechasse, augure bien afin d’avoir une vision globale et régionale des différents enjeux.

Le candidat de la CAQ a tenu à rappeler ses engagements pour la Côte-du-Sud. Il a réitéré son appui au développement des infrastructures sportives sur le territoire. Cela inclut son appui au projet de Complexe culturel et sportif en santé durable à Montmagny. Il est également conscient des besoins ailleurs sur le territoire et se dit confiant que l’engagement de la CAQ d’investir 1,5 G$ dans les infrastructures dans les dix prochaines années profitera à la région.

Il s’est engagé à renforcer le pôle agricole, animal et bioalimentaire de La Pocatière, afin de contribuer à un dynamisme renouvelé pour la région. La mobilisation des dernières semaines a démontré la volonté commune de propulser La Pocatière sur le plan de l’éducation postsecondaire et de la recherche. Le candidat caquiste souhaite travailler avec l’ensemble des partenaires pour canaliser cette volonté vers des actions constructives.

Comme le demandent de nombreux citoyens et élus de la région, M. Rivest a tenu à rappeler l’engagement annoncé par le chef de la CAQ d’améliorer significativement la couverture cellulaire. Il juge que l’efficacité avec laquelle le gouvernement caquiste a mené le dossier d’Internet haute vitesse dans le dernier mandat démontre quel est le parti le plus crédible à s’attaquer à ce problème.

Il est conscient que l’inflation est la préoccupation la plus importante pour les citoyens de Côte-du-Sud. La CAQ a proposé la solution la plus complète et responsable pour contrer la hausse du coût de la vie :

Baisse des deux premiers paliers d’imposition dès 2023, pour une économie d’impôt allant jusqu’à 810 $ ;

Offrir une aide ponctuelle de 400 $ ou 600 $ à 6,4 millions de Québécois

Augmenter jusqu’à 2000 $ le soutien pour les aînés ;

Plafonner la hausse des tarifs gouvernementaux à 3 % ou moins par année.

La Côte-du-Sud compte 45 municipalités. Afin d’assurer leur prospérité, le candidat caquiste dans Côte-du-Sud s’engage à soutenir le développement de ses villes et villages en misant sur leur dynamisme.

Source : Mathieu Rivest, candidat CAQ