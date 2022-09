Des appuis pour le candidat conservateur

Le candidat du Parti conservateur en Côte-du-Sud, Frédéric Poulin, a fait un bref retour sur sa campagne électorale. Bien que celle-ci ne soit pas terminée, il se réjouit du travail accompli à ce jour.

« Partout où je vais, je suis bien accueilli. Notre chef, Éric Duhaime, est venu deux fois en Côte-du-Sud pour visiter une usine, Acier Fortin ; rencontrer nos militants ; rencontrer M. Stéphane Lévesque, président FTPQ, SCFP-7300 du secteur de Saint-Jean-Port-Joli pour le dossier des horaires de faction des paramédics ; visiter une ferme laitière ; rencontrer des producteurs agricoles, ainsi que des membres du comité de mobilisation pour le dossier de la faculté de médecine vétérinaire à La Pocatière ; participer au Festival du Bûcheux de St-Pamphile. J’ai annoncé en sa présence, la plateforme agricole et ruralité de notre parti, avant que l’on prenne part à la marche de mobilisation pour la faculté de médecine vétérinaire. Ce dossier est d’ailleurs inscrit dans notre plateforme électorale sur l’agriculture et la ruralité », a dit Frédéric Poulin.

Il a aussi fait part de ses différents appuis : Martin Beaulieu, co-propriétaire de Ouellet Canada ; Pierre Lachance, ancien maire et préfet de la MRC de Montmagny ; André Couillard, ex-directeur du Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet ; Pierre Bouffard, co-propriétaire du Café Bistro Au Coin du Monde ; Sonia Hudon, PDG de Forfat Rosmar ; Mario Cantin, conseiller génétique pour ABS et ex-producteur agricole ; Guillaume Guichard, propriétaire de Coffrage Appalaches ; Frédéric Corriveau, propriétaire du Groupe Corriveau ; France Trudel, propriétaire de La Maison de l’Hermitage ; Éric Dorval, propriétaire de Maniac Moto ; Jérôme Bélanger, propriétaire de la ferme Jobin ; Martin Gamache et son équipe de MG soudure ; Marie-Line Bélanger, propriétaire de la Ferme paysanne ; Maxime Bossinotte (photo), président de Matériau Direct ; Sébastien Hudon, propriétaire de la Ferme Jeandon ; Charles-Étienne Pelletier, producteur agricole ; Bruno Chouinard, entrepreneur.

Paramédics

Par ailleurs, le candidat du Parti conservateur, accompagné de MM. Stéphane Lévesque et Mario Robitaille, respectivement président FTPQ, SCFP-7300 du secteur de Saint-Jean-Port-Joli et superviseur aux Ambulances L’Islet-Sud, ainsi que Mme Maude Bérubé, ambulancière à temps partiel régulier pour les casernes de Saint-Jean-Port-Joli et de Montmagny, ont fait état des non-dits dans le dossier des paramédics en Côte-du-Sud. « Ça fait longtemps que l’on parle de ce dossier. La CAQ s’est vantée d’avoir réglé la situation, alors qu’elle a aggravé celle-ci en effectuant des demi-conversions ou en négligeant littéralement Saint-Jean-Port-Joli. Le gouvernement a décidé de privilégier Montmagny par l’ajout d’une conversion d’horaire considérant la présence d’un hôpital et du flux de transfert interhospitalier », a-t-il dit.

Source : Frédéric Poulin